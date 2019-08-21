21 августа 2019

Журналисты «Рустави 2» объявили бойкот после увольнения коллеги, оскорбившего Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День металлурга. Магнитогорск, микрофон, операторы, съемка, телевидение, камеры
Журналисты «Рустави 2» отказались работатьФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Грузинский телеведущий оскорбил Путина

Журналисты грузинского телеканала «Рустави 2» объявили бойкот после увольнения коллеги Георгия Габунии, оскорбившего в эфире президента России Владимира Путина и его родителей. Новости на сайте телеканала не выходят в течение суток.

«Из-за событий на канале [программа] „Курьер“ не выйдет в эфир», — говорится в единственном за 21 августа сообщении. «Журналисты информационной службы находятся в режиме бойкота», — уточняет «Росбалт».

Ранее гендиректор «Рустави 2» Паата Салия заявил, что с телеканала будут уволены двое ведущих, не считая Габунии: продюсер и глава информационной службы. После этого двое журналистов заявили в прямом эфире о том, что покидают свои рабочие места, уточняет телеканал 360.

Инцидент на телеканале, когда Габуния матерными выражениями оскорбил российского лидера и память его родителей, произошел 8 июля. У здания телеканала началась акция протеста, «Рустави 2» на время прекращал вещание. Новое руководство телеканала уволило Габунию 20 августа.

Расскажите о новости друзьям
Кино Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...