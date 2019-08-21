Журналисты «Рустави 2» объявили бойкот после увольнения коллеги, оскорбившего Путина

Журналисты грузинского телеканала «Рустави 2» объявили бойкот после увольнения коллеги Георгия Габунии, оскорбившего в эфире президента России Владимира Путина и его родителей. Новости на сайте телеканала не выходят в течение суток.
«Из-за событий на канале [программа] „Курьер“ не выйдет в эфир», — говорится в единственном за 21 августа сообщении. «Журналисты информационной службы находятся в режиме бойкота», — уточняет «Росбалт».
Ранее гендиректор «Рустави 2» Паата Салия заявил, что с телеканала будут уволены двое ведущих, не считая Габунии: продюсер и глава информационной службы. После этого двое журналистов заявили в прямом эфире о том, что покидают свои рабочие места, уточняет телеканал 360.
Инцидент на телеканале, когда Габуния матерными выражениями оскорбил российского лидера и память его родителей, произошел 8 июля. У здания телеканала началась акция протеста, «Рустави 2» на время прекращал вещание. Новое руководство телеканала уволило Габунию 20 августа.