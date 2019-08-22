Угрозу вторых туров на губернаторских выборах зафиксировали в трех регионах

Кандидатам от власти могут помешать как оппозиционеры, так и собственные просчеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Реальная угроза вторых туров на губернаторских выборах существует в трех регионах — в Астраханской и Вологодской областях, а также на Алтае. Об этом говорится в новом докладе Фонда развития гражданского общества (ФОРГО). По мнению экспертов, в каждом из указанных субъектов есть свои факторы, которые играют против кандидатов от власти.

На Алтае кандидат от власти столкнется с сильным конкурентом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ключевой проблемой для врио Алтая Олега Хорохордина, назначенного на должность в марте, является «наследие» предшественника — Александра Бердникова. Предыдущий глава региона не пользовался популярностью у местных жителей, а на предыдущих выборах 2014 году едва не выбыл до второго тура, набрав 50,6% голосов. Кроме того, в регионе достаточно сильны как КПРФ, так и другие оппозиционные партии («Справедливая Россия» и «Патриоты России»). От коммунистов на выборы идет депутат Государственного Собрания Виктор Ромашкин, который, по мнению экспертов, способен консолидировать значительную часть оппозиционного электората.

В Вологодской области губернатор Олег Кувшинников также получил серьезного оппонента в лице представителя ЛДПР, председателя Постоянного комитета Законодательного Собрания по социальной политике Ольги Шириковой. По оценкам ФОРГО, риск второго тура велик, в первую очередь, из-за проблем самого кандидата от власти: у губернатора невысокий рейтинг, а из-за просчетов избирательного штаба долгое время не удавалось добиться положительной рейтинговой динамики.



Существенно отличается ситуация в Астраханской области. Действующий врио Игорь Бабушкин пришел на должность лишь в июне и предвыборную кампанию начал с «колес». Эксперты ФОРГО считают, что нарастить свой рейтинг до победного у кандидата у кандидата не хватило времени. Осложнить победу способен и одиозный оппозиционер, лидер местного отделения «Справедливой России» Олег Шеин — даже в том случае, если он не будет участвовать в самих выборах. «Его неучастие спровоцирует заметную фрустрацию электората, ранее консолидированного вокруг „Справедливой России“. Этот негатив может вылиться как в неявку на выборах, так и в голосование за тех оппозиционных кандидатов, которые фильтр преодолели», — отмечается в докладе.



Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 субъектах РФ в единый день голосования 8 сентября. «URA.RU» подробно разбирало ситуацию накануне старта кампаний в каждом из регионов, в том числе в Зауралье и Челябинской области.