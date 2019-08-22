Потерявшуюся в минувшее воскресенье в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку нашли живой. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, ребенок сильно истощен и в настоящее время находится в больнице под присмотром врачей.
«Девочка отозвалась на голос и была обнаружена в одном из обозначенных для поисков районов», — говорится в сообщении ведомства. Для поисков ребенка привлекались сотрудники СКР, МВД, МЧС, Росгвардии, военнослужащие и волонтеры поисковых отрядов, в том числе из других регионов.
Первыми на след пропавшей вышли именно волонтеры. «Ребенка первой заметила жительница Курихи, сотрудник местной администрации и одна из добровольцев на поисках Светлана Аниськина», — уточняет Nation News.
По данным СКР, 18 августа девочка осталась в деревне Степановка под присмотром родственника, который слишком поздно обнаружил, что ребенок пропал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — «Убийство».
История очень напоминает поиски пропавшего в уральском лесу пятилетнего мальчика в 2017 году. Тогда заблудившийся дошкольник также сумел продержаться один в лесу четыре дня.