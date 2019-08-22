Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Владельцы кредитных карт стали значительно чаще покупать продукты питания в рассрочку, в связи с чем категория «фудретейл» поднялась с пятого на второе место в рейтинге самых востребованных товаров, купленных в рассрочку. Чаще еды россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику. К соответствующим выводам пришли эксперты банка «Русский стандарт».
«На рост доли продуктов при покупках в рассрочку влияет снижение реальных располагаемых доходов населения», — рассказал РБК инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Согласно данным исследования, по итогам первого полугодия 2019 года доля продуктов в продуктовых магазинах, оплаченных картами рассрочки, составила 14% от общего числа товаров, приобретенных в рассрочку. В основном товары в рассрочку россияне приобретают в крупных торговых сетях.
Ранее стало известно, что некоторые торговые сети начали продавать товары в кредит. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил «Национальной службе новостей», что шокирован услугой продажи продуктов питания в рассрочку.