В школах предложили ввести уроки по Dota 2, Minecraft и World of Tanks

Уроки по киберспорту могут ввести в 2020—2025 годах.
В школах России предложили ввести уроки по компьютерным играм. Список игр составило Министерство просвещения РФ.
В перечень ведомства вошли World of Tanks, Minecraft, CodinGame, Hearthstone, Dota Underlords и Dota 2. Эти игры, по мнению специалистов «Института развития интернета», могут развить в школьниках скорость реакции, логику, навыки командной работы, а также креативность и абстрактное мышление, пишет РБК.
Игры отбирались по возрастному ограничению 14+, еще учитывалась их популярность в мире, отмечает телеканал 360. Уроки по киберспорту в российских школах могут появиться в 2020—2025 годах, уточняет «Национальная служба новостей».