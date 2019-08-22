В школах предложили ввести уроки по Dota 2, Minecraft и World of Tanks

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, компьютерные пираты
Уроки по киберспорту могут ввести в 2020—2025 годах.Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах России предложили ввести уроки по компьютерным играм. Список игр составило Министерство просвещения РФ.

В перечень ведомства вошли World of Tanks, Minecraft, CodinGame, Hearthstone, Dota Underlords и Dota 2. Эти игры, по мнению специалистов «Института развития интернета», могут развить в школьниках скорость реакции, логику, навыки командной работы, а также креативность и абстрактное мышление, пишет РБК.

Игры отбирались по возрастному ограничению 14+, еще учитывалась их популярность в мире, отмечает телеканал 360. Уроки по киберспорту в российских школах могут появиться в 2020—2025 годах, уточняет «Национальная служба новостей».

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