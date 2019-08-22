Экономисты назвали главные опасности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Сокращение рабочей недели в России до четырех дней практически невозможно, уверены специалисты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Введение четырехдневной рабочей недели может привести к снижению реальных доходов населения и росту цен, считают эксперты. По мнению экономистов, в условиях современной российской экономики внедрение идеи правительства практически невозможно.

В четверг, 22 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда оценить перспективы сокращения рабочей недели до четырех дней. Чиновники выяснят, как «четырехдневка» влияет на производительность труда и социальную сферу. Эксперты, опрошенные «URA.RU», уверены: структура национальной экономики не позволяет принимать столь резкие решения.

Выстроенная система к этому не готова в силу того, что такая «перестройка» приведет к дополнительным затратам, объем которых пока оценить сложно, считает руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан. «У нас есть система, на которую заточены все стандарты и вся логика процессов. И когда у нас идет реальный производственный цикл, то он редко бывает пятидневным, чаще всего он семидневный, но люди работают 40 часов, которые распределены на всю неделю», — отмечает собеседник «URA.RU».

Если люди по трудовым нормам получат право работать 32 часа при текущих технологиях, значит, потребуется больше людей на выполнение одних и тех же операций, поясняет экономист. «Но в то же время есть устоявшаяся себестоимость товаров и услуг, а также рыночные цены, а их просто так поднять вы не можете. Соответственно, вам придется меньше платить людям. А если же увеличить число часов в одном дне, то тогда ничего не изменится и смысла в этой затее нет», — заявил Мовчан.

Кадровые сложности при четырехдневной рабочей неделе прогнозирует и проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Для нового формата мы должны найти 20% дополнительных работников в двух важнейших секторах — образовании и здравоохранении. В условиях снижения реальных доходов населения эта мера непозволительна», — отметил эксперт.