Криминальному авторитету Осетрине Младшему предрекли «власть над Донбассом»

Сергей Асатрян сумел вернуть титул вора в законе, утраченный им несколько лет назад Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Сергей Асатрян (известный в криминальном мире как Осетрина Младший) вместе со своим отцом Эдуардом Асатряном (Эдик Осетрина) может получить контроль над криминальным миром юго-востока Украины. Предполагается, что влияние семьи может распространиться также на несколько российских регионов.

Сергей Асатрян, ранее лишенный статуса вора в законе, сумел восстановить титул в ходе конфликта с оппонентами, передает «Прайм крайм». В этом, как предполагается, ему помог вор в законе Олег Сухачев (Сухач) после перевода Асатряна-младшего в колонию «Черный дятел», которая находится в городе Балашове Саратовской области.

По информации издания, тюрьма в Балашове является ключевой в Волго-Донском бассейне и на юге России. В связи с этим утверждается, что из-за отсутствия конкурентов Сергей Асатрян и его отец, в 2017 году освобожденный из челябинской колонии, могут получить контроль над криминальным миром Саратовской и Ростовской областей, а также Донбасса.

Как писало «URA.RU», в октябре прошлого года после убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, который контролировал ситуацию в регионе, воры в законе провели собрание. Сообщалось, что одним из участников сходки был Эдуард Асатрян — отец Осетрины Младшего.