На территории «Завода Шпагина» снимается одна из сцен с участием массовки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Одна из площадок, на которых снимается восьмой сезон сериала «Реальные пацаны», — культурно-рекреационное пространство «Завод Шпагина». О съемках в центре Перми в своем Instagram рассказал исполнитель роли Вована Владимир Селиванов.

«Мы едем на съемки „Реальных пацанов. Зомби не за горами“. Это все, что я могу сказать, — все остальное покрыто коммерческой тайной», — сообщил Селиванов в stories. «Сегодня у нас массовка из 250 человек, все пермские ребята», — добавил актер Максим Тихонов. «Думаю, пермские все поняли, куда мы приехали. Просто стачка на „Заводе Шпагина“», — поделился Селиванов.

Как писало «URA.RU», съемки новых серий «Реальных пацанов» начались 7 августа. Предполагается, что новый сезон выйдет на канале ТНТ в марте следующего года. Кроме того, ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что авторы сериала планируют снять на его основе полнометражный фильм «Реальные пацаны. Зомби не за горами».