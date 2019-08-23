Росстат назвал российские регионы с самыми богатыми и бедными чиновниками

Ямало-Ненецкий автономный округ оказался лидером среди российских регионов по зарплатам чиновников. Об этом говорится в итогах исследования, проведенного Росстатом.
«В ЯНАО зарплаты в органах местного самоуправления выше всех в России как в абсолютных значениях, так и в сравнении со средней зарплатой по региону», — пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики. Средняя зарплата ямальских чиновников составляет 133 тыс. рублей в месяц. Это примерно на треть превышает среднюю зарплату сотрудников организаций в регионе (102 тыс. рублей).
На втором месте в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами чиновников находится ХМАО, где муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тыс. рублей ежемесячно. Это на 21 тыс. рублей больше, чем средняя зарплата в Югре.
В топ-10 регионов России с самыми низкими зарплатами чиновников попал еще один регион УрФО — Курганская область: в Зауралье средняя зарплата государственных и муниципальных служащих составляет 21.7 тыс. рублей в месяц. Регионом с самыми «бедными» чиновниками оказалась Псковская область, там представители власти в среднем получают в месяц 18 тыс. рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение зарплат чиновников негативно отразится на благосостоянии россиян. По словам главы государства, в случае резкого падения уровня оплаты труда чиновников «они разбегутся по частным конторам или уедут за границу». «И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и самих рядовых работников. Потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития, и некому будет их реализовывать», — объяснял Путин в ходе своей недавней «Прямой линии».