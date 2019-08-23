Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы

По словам депутата, медведи стали убивать лошадей в несколько раз чаще
Медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом политик сообщил в своем Instagram, выложив видео с телами мертвых животных.
«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой», — пишет депутат. Чиновник отмечает, что раньше медведи убивали 2 лошади за целое лето, а сейчас — 15 за несколько дней.
В комментариях депутат также указал, что медведи перестали бояться людей. Веремеенко считает, что это связано с заповедником в Торопце (Тверская область), куда берут маленьких медведей, социализируют, а потом возвращают в лес.