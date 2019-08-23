Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы

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Визит сирийской делегации из провинции Хомс в город Сургут, медведь, медвежья пасть, чучело медведя
По словам депутата, медведи стали убивать лошадей в несколько раз чащеФото: Алексей Андронов

Медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом политик сообщил в своем Instagram, выложив видео с телами мертвых животных.

«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой», — пишет депутат. Чиновник отмечает, что раньше медведи убивали 2 лошади за целое лето, а сейчас — 15 за несколько дней.

В комментариях депутат также указал, что медведи перестали бояться людей. Веремеенко считает, что это связано с заповедником в Торопце (Тверская область), куда берут маленьких медведей, социализируют, а потом возвращают в лес.

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