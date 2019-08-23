Шумков провел перестановки в курганском правительстве. Прогноз «URA.RU» подтвердился

На Станислава Носкова возложили обязанности начальника управления защиты населения от ЧС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Временно исполняющим обязанности директора департамента экономического развития Курганской области вместо ушедшей в отставку Светланы Афанасьевой, как и предполагало «URA.RU», будет ее бывший подчиненный Иван Смирных. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

«Распоряжением главы региона Вадима Шумкова исполняющим обязанности директора департамента экономического развития назначен Иван Смирных, ранее занимавший должность заместителя директора ведомства — начальника управления развития рыночной инфраструктуры», — заявили в правительстве.

Обязанности начальника регионального управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности после отставки Сергея Кетова возложены на начальника отдела защиты населения Станислава Носкова. Такое назначение ранее также предполагало «URA.RU». Носков несколько лет был первым заместителем ГУ МЧС России по Курганской области. На этом посту в 2014 году он также сменил Кетова.

В пресс-службе губернатора отмечают, что Афанасьева и Кетов освобождены от своих должностей по собственному желанию.