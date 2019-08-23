ФАС разберется с миллионным контрактом на телерекламу зауральского правительства

Антимонопольное ведомство приостановило торги из-за жалобы телевизионщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приостановило торги за право транслировать телепрограммы о губернаторе и правительстве Курганской области. Стоимость контракта составляла почти четыре миллиона рублей.

«Определение поставщика приостановлено», — сообщается на портале госзакупок. Жалоба в УФАС поступила от компании «Первый кабельный канал „Курган.ру“». «Описание объекта закупки, предложенное заказчиком, носит неопределенный и необъективный характер и влечет за собой ограничение количества участников закупки», — говорится в тексте жалобы, которая также опубликована на портале.

Претензии курганских телевизионщиков вызваны тем, что, по условиям торгов, кабельный канал, имеющий лицензию с объективными параметрами (аудитория, территория вещания, качество сигнала) не может принимать участие в аукционе, а «любой блогер, зарегистрировавший сетевое СМИ, получивший универсальную лицензию, осуществляющий вещание в интернете и имеющий 300 подписчиков» — может. Директор ООО «Первый кабельный канал „Курган.ру“» Михаил Белоусов в разговоре с «URA.RU» отказался от любых комментариев по жалобе до ее рассмотрения в УФАС. Заседание назначено на 26 августа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что зауральские власти объявили аукцион на изготовление и трансляцию телепрограмм о деятельности губернатора и правительства Курганской области. За 960 минут эфира до 23 декабря готовы заплатить 3,9 млн рублей. Аукцион должен был состояться 22 августа.