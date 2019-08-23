Кремль анонсировал важное заявление Путина

Президент России Владимир Путин сделал заявление об испытаниях Соединенными Штатами Америки ракеты, нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин сделал важное заявление, и в самое ближайшее время оно будет опубликовано», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков во время конференц-колла.
Известно, что заявлению предшествовало оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Там присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. На заседании обсуждалась проблематика ДРСМД в связи с испытанием США ракет с сухопутным наземным стартом.