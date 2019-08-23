22 августа 2019
21 августа 2019

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Скриншот третий видео YouTube, канал tumentoday. Екатеринбург, лисовиченко геннадий
По данным следствия, Геннадий Лисовиченко 6 июня улетел в БолгариюФото: скриншот видео YouTube, канал tumentoday
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Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ (АНПЗ) Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск. Ранее «URA.RU» сообщало, что управление СК РФ по Тюменской области возбудило против экс-менеджера уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его местонахождение было неизвестно.

По данным следственных органов, Лисовиченко еще 6 июня вылетел из Москвы в Болгарию, откуда не вернулся, сообщает издание «Вслух.ру». 22 августа Ленинский районный суд Тюмени заочно арестовал бывшего руководителя на два месяца.

В региональном управлении СК РФ отказались комментировать информацию о розыске Лисовиченко. В суде получить комментарий также не удалось — в картотеке уголовных дел фамилия Лисовиченко не встречается.

Также агентство писало, что против Лисовиченко возбуждено еще одно уголовное дело о хищении как минимум 470 миллионов рублей. Кроме Лисовиченко, уголовному преследованию подвергся и бывший владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров. 15 июля Тверской суд Москвы отправил его под арест по обвинению в мошенничестве.

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