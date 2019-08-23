Путин поручил подготовить «симметричный ответ» на испытание ракеты в США

Президент РФ Владимир Путин поручил российским силовым ведомствам подготовить «симметричный ответ» Соединенным Штатам Америки, которые испытали ракету в нарушение договора ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)
«Поручаю Минобороны, МИД, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США», — сказал Путин. «И принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», — добавил он. Слова Путина публикует сайт Кремля.
23 августа президент провел совещание с пост членами Совбеза. На нем присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а также секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности 2 августа. После чего Путин поручил ведомствам «следить за американскими ракета» из-за увеличения рисков ядерной войны. 19 августа стало известно об испытании США крылатой ракеты дальностью свыше 500 тысяч километров. Подписанный в 1987 году документ обязывал СССР и США ликвидировать ракеты наземного базирования, что положило конец «холодной войне».