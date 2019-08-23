В России утвердили новый размер прожиточного минимума

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2019 года увеличился до 11185 рублей. Об этом говорится в приказе Минтруда «Об установлении величины прожиточного минимума населения…», опубликованного на портале правовой информации.
«Установить величину прожиточного минимума <…> за второй квартал 2019 года на душу населения 11185 рублей», — сообщается в документе. Для трудоспособного населения прожиточный минимум отныне оставляет 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, для детей 11004 рубля, следует из приказа.
Как писало «URA.RU», в первом квартале 2019 года прожиточный минимум — сумма, достаточная для обеспечения нормального существования человека, — был на уровне 10753 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель составлял 11653 рубля, для пенсионеров — 8894 рубля, для детей — 10685 рублей.