Уральский хоккеист из НХЛ может избежать скандала из-за наркотиков

Евгений Кузнецов попал в неприятную ситуацию из-за видео в соцсетях Фото: kuzy092, Instagram

Обычный тест на наркотики может не выявить запрещенные препараты в организме человека, если они употреблялись давно, заявил «URA.RU» президент Независимой Наркологической Гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев, комментируя ситуацию с хоккеистом американского клуба «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгением Кузнецовым. Ранее спортсмен отреагировал на обвинения в употреблении наркотиков и выразил готовность сдать анализы для подтверждения своих слов.

Как отметил эксперт, порошковые наркотики держатся в организме до двух недель. Этот факт может подтвердить обычный тест, указал нарколог. «И если Кузнецов не употребляет систематически, а последний раз был давно, то тестирование может ничего не показать. Но есть и расширенные тесты, которые охватывают период в месяц», — указал Исаев. Такой вид тестирования выявляет не сам наркотик, а антитела на него, проще говоря, следы.

«Уже самого наркотика нет, но его следы обнаруживаются. Это делается по волосам и крови. Такая процедура будет более информативной», — сказал собеседник издания. В то же время, подчеркнул Исаев, спортсменов в ходе систематической сдачи анализов могут проверять в первую очередь на допинг. И вот с этой точки зрения тесты могут отличаться.

«Если задача не пропустить допинг решена, то этот тест может не обращать внимания на наркотик. Все-таки это уже спортивная сфера. Можно вспомнить футболистов, которых чаще ловят на допинге, чем на наркотиках. Такие ситуации и скандалы не выгодны менеджменту. Общеизвестно, что если случаи употребления наркотиков игроком довольно редкие, то ему удается достаточно долгое время не деградировать. Другое дело, функционеры бояться потерять игрока. Могу предположить, что команда готова мириться с какими-то эпизодическими употреблениями, если игрок показывает результат. Она не заинтересована в таком детальном разборе», — заключил эксперт.

Ранее в соцсетях появилось видео с уроженцем Челябинска Евгением Кузнецовым, где он запечатлен в гостиничном номере рядом с порошком белого цвета. Спортсмен заявил, что съемка была сделана год назад в Лас-Вегасе после победы его команды в Кубке Стэнли. На кадрах запечатлен номер его знакомых, к которым он зашел, указал хоккеист. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — рассказал он. Кузнецов опроверг факт употребления наркотиков и заявил о готовности в любой момент пройти медицинскую экспертизу.