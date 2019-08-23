Элиты решили, как будут контролировать Челябинск после выборов

Региональное отделение «Единой России» решило, как усилить позиции «партии власти» в гордуме Челябинска по итогам осенних выборов в райсоветы. Для этого 23 августа президиум организации принял положение о порядке выдвижения кандидатов в гордуму из числа районных депутатов.
Согласно документу, местные политсоветы в течение пяти рабочих дней после голосования предлагают соответствующие кандидатуры президиуму. Тот согласовывает их и представляет на рассмотрение региональной конференции. «Окончательное решение примут тайным голосованием, после чего итоговый список направят фракции „ЕР“ в гордуме», — пояснили «URA.RU» в региональном отделении. Таким образом, будущие члены гордумы пройдут многоступенчатый фильтр, подконтрольный верхушке «партии власти».
Заявление лидера региональной «Единой России» и спикера Заксобрания области Владимира Мякуша о подготовке «Положения…» в свое время взбудоражило элиты, поскольку документ фактически разрушает договоренности участников политического процесса.
Семь райсоветов Челябинска, избранных 8 сентября, должны определить по семь депутатов, которые и составят гордуму нового созыва. По данным инсайдеров «URA.RU», ее намерены контролировать три политических клана.