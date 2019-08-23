Ранее Наталия Шагулина удостаивалась наград от краевых и федеральных властей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Кровавая поножовщина в пермской школе

Учительница пермской школы №127 Наталия Шагулина, пострадавшая при вооруженном нападении подростков на образовательное учреждение, не смогла досрочно выйти на пенсию. В Пенсионном фонде отказ в удовлетворении прошения Шагулиной обосновывают недостаточным стажем.

Пенсионный фонд не включил в стаж педагога период ее работы в школе города Верещагино Пермского края. На следующей неделе представители департамента образования Перми и сотрудники Пенсионного фонда еще раз встретятся с учителем, чтобы разобраться в ситуации, передает «РБК-Пермь».

Как писало «URA.RU», в январе прошлого года на школу №127 было совершено нападение. Двое подростков — бывший и действующий ученики — с ножами ворвались в кабинет четвертого класса. Защищая детей, Наталия Шагулина получила 15 ножевых ранений. Позже президент РФ Владимир Путин наградил педагога медалью «За отвагу».