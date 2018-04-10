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10 апреля 2018
09 апреля 2018
00:23  10 апреля 2018 0

Путин наградил пострадавшую при поножовщине в пермской школе учительницу

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, школа 127
Во время нападения двух злоумышленников, педагог получила 17 ножевых раненийФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» учительницы пермской школы, где в январе этого года двое подростков с холодным оружием напали на учеников одного из начальных классов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Наталья Шагулина, как отмечается в тексте указа, награждена «за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга».

Напомним, нападение произошло 15 января. Девятиклассник вместе со своим сообщником, который является выпускником школы, прошли в здание и напали на учительницу и учеников четвертого класса. В результате пострадали 15 человек, а педагог получила 17 ножевых ранений и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Власти Перми сообщали, что, когда злоумышленники ворвались в класс, Шагулина приняла весь удар на себя. 2 апреля, как напоминает RT, она вернулась к работе.

Александр Черноскутов
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