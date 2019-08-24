В Роскосмосе отреагировали на неудачную стыковку «Союза» с МКС

Инцидент с российским космическим кораблем не повлиял на безопасность МКС Фото: spacePD

Из-за неудачной стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС) в Центре управления полетами началось специальное заседание госкомиссии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

«В связи с замечаниями, возникшими при стыковке, началось заседание Госкомиссии под председательством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина», — говорится в сообщении госкорпорации.

Сейчас космический корабль удален от МКС. Безопасности международной станции ничего не угрожает. Стыковку перенесут на резервную дату.

Ранее «Союз МС-14» с созданным на Урале человекоподобным роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС, напоминает RT. Корабль стартовал с Байконура 22 августа. Подразумевалось, что «Федор» будет работать на Международной космической станции примерно десять дней. Управлять им должен был космонавт Александр Скворцов.