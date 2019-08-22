Российский корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом «Федором», созданным в Челябинской области, выведен на околоземную орбиту.
«Корабль стартовал с Байконура на ракете-носителе „Союз 2.1а“ утром 22 августа. Это первый полет как для данной ракеты, так и для робота „Федора“», — сообщает РИА «Новости». Во время запуска он сказал «Поехали», повторив тем самым фразу Юрия Гагарина. Теперь робот официально считается космонавтом.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что робот «Федор» пробудет на МКС порядка полутора недель. Планируется, что машиной сначала будет управлять российский космонавт Александр Скворцов, а позже ее действиями станут руководить с Земли. Испытания робот проходил на Байконуре, напоминает агентство Nation News.
Антропоморфного робота «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — разработали на НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.