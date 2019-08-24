Супруга Мамонова рассказала, что актер «почернел» перед госпитализацией

Петр Мамонов оказался в реанимации с инфарктом
Жена российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова Ольга рассказала, что обнаружила его «черным» в загородном доме. Об этом она заявила в беседе с «Комсомольской правдой».
По словам женщины, они с супругом были в деревне. Мамонову стало плохо ночью. «Я спрашиваю: „Давай скорую?“ Нет, отвечает, должно пройти. Утром смотрю, он весь черный», — поделилась жена музыканта. Она отметила, что сначала погрузила актера в машину, привезла домой в Москву и уже там вызвала скорую помощь. Сейчас состояние актера стабильное, операции ему не делали.
Ранее стало известно, что Петр Мамонов оказался в реанимации с инфарктом. Сейчас актер находится в отделении шоковой терапии в Первой Градской больнице Москвы, передает агенство Nation News.