В Кремле объяснили причину отставки российского посла в Великобритании

Отставка посла РФ в Великобритании Александра Яковенко стала результатом обычной ротации дипломатов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что уход Яковенко с должности не связан с ухудшением отношений двух стран.
«Это обычная ротация глав диппредставительств», — заявил представитель Кремля, его слова цитирует ТАСС.
Ранее стало известно, что российский посол в Великобритании Александр Яковенко 24 августа официально завершил свою миссию. Как уточнило агентство Nation News, временным поверенным в Лондоне был назначен посланник Иван Володин.
Отношения России и Англии испортились из-за отравления экс-полковника ГРУ и его дочери Сергея и Юлии Скрипаль. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». Почти сразу после инцидента Лондон обвинил во всем Россию, в то время как Москва впоследствии неоднократно опровергала какую-либо причастность к произошедшему. Позже британские СМИ написали, что полиция не смогла получить доказательства причастности российских властей к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.