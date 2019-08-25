24 августа 2019

Росгвардейцы отказались помочь жертве нападения и ушли покупать шаурму. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, росгвардия, офицеры росгвардии
В Росгвардии инициировали проверкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росгвардия начала проверку после появления в сети видео, на котором люди в форме проигнорировали сообщения о преступлении, решив сделать перерыв на обед. Инцидент произошел в Ульяновской области.

«Если будет установлена вина сотрудников, то они понесут соответствующее наказание вплоть до увольнения», — цитирует «Федеральное агентство новостей» официального представителя Валерия Грибакина.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму в заведении быстрого питания и отказываются помочь таксисту, на которого напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ведомства сослались на то, что у них обеденный перерыв, и сели обратно в служебный автомобиль.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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