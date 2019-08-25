В Росгвардии инициировали проверку
Росгвардия начала проверку после появления в сети видео, на котором люди в форме проигнорировали сообщения о преступлении, решив сделать перерыв на обед. Инцидент произошел в Ульяновской области.
«Если будет установлена вина сотрудников, то они понесут соответствующее наказание вплоть до увольнения», — цитирует «
На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму в заведении быстрого питания и отказываются помочь таксисту, на которого напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ведомства сослались на то, что у них обеденный перерыв, и сели обратно в служебный автомобиль.