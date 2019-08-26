25 августа 2019

В Чечне раскрыли детали «обстрела» пассажирского поезда камнями

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, перрон, поезда, ржд
Камень попал в окно, когда состав уже находился на территории ДагестанаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Камень, разбивший в окно вагона пассажирского поезда, был брошен на территории Дагестана. Об этом рассказал журналистам начальник Линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД Чеченской республики Али Тагиров.

«Сообщения о том, что в Чечне бросили камень в окно поезда „Петербург — Махачкала“, не соответствуют действительности», — приводит слова Тагирова РИА «Новости». Полицейский руководитель пояснил, что информация о поезде, который забросали камнями была тщательно проверена, а пассажиры опрошены.

В результате, как утверждает Тагиров, удалось установить, что инцидент произошел в 20:18 по местному времени, когда поезд уже пересек административную границу между Чечней и Дагестаном. На подъезде к городу Хасав-Юрт проводник попросил пассажира сдать белье, и уже после этого в окно влетел камень.

Ранее сообщалось, что в результате хулиганских действий со стороны неустановленных пока лиц пострадал один из пассажиров поезда. Мужчина получил порезу осколками разбитого стекла, но от медицинской помощи отказался, напоминает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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