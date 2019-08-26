Губернатор Куйвашев перекроил рабочий график из-за суда над Шипулиным

Губернатору Евгению Куйвашеву пришлось пересмотреть график своих поездок на новую рабочую неделю неделю. Ранее она была запланирована как «региональная» — в плане значились визиты в Первоуральск и Серов.
В понедельник стало известно, что дальше 50 километров от Екатеринбурга Евгений Куйвашев отъезжать не намерен. На сегодня у него запланирован выезд в Первоуральск, где он вручит ключи от новых квартир дольщикам ЖК «Оптимист». Перед этим глава региона провел «планерку», на которой отдельно поздравил Сергея Бидонько с прошедшим днем рождения и подарил ему картину.
Выездного заседания правительства в четверг в Серове, которым глава региона намеревался поддержать кандидата в депутаты Госдумы Антона Шипулина, не будет. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге, но подразумевает доклад по стратегии развития северного города.
В окружении губернатора уверены, что причиной всему судебные разбирательства с участием Шипулина. Поводом для них стали якобы не задекларированные кандидатом в момент регистрации иностранные ценные бумаги. Свердловский областной суд 21 августа отказался снимать Шипулина с довыборов в Госдуму, но, несмотря на этот позитивный исход, убеждены в обладминистрации, «губернатор предпочел не провоцировать выездным заседанием новые вопросы к кандидату».
В резиденции отмечают, что нынешняя рабочая неделя у губернатора Куйвашева будет семидневной — в воскресенье его ждут на праздновании Дня народов Урала.