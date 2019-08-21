Суд решил судьбу кандидата Шипулина, у которого нашлись скрытые активы

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Рассмотрение административного иска об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Антона Шипулина. Екатеринбург, шипулин антон
Суд над Антоном Шипулиным прошел в его день рожденияФото: Анна Майорова © URA.RU
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Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Свердловский областной суд 21 августа отказался снимать экс-биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Поводом для разбирательств стали иностранные ценные бумаги, которые кандидат якобы не задекларировал в момент регистрации. Антон Шипулин, который сегодня отмечает день рождения, лично явился на заседание.

Во время заседания избирательная комиссия Свердловской области встала на сторону экс-биатлониста. «Мы не согласны с заявлением об отмене регистрации кандидата Шипулина, — сказал представитель комиссии. — 13 августа стороной Антона Шипулина были предоставлены пояснения о том, что на момент регистрации иностранные активы были отчуждены».

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Адвокат Шипулина Татьяна Романова добавила, что иностранные ценные бумаги Антона Шипулина были отчуждены 12 июля (регистрация на выборах произошла 26 июля). «Информация подтверждается отчетом брокера», — сказала юрист Шипулина. Она добавила, что путаница произошла из-за того, что под проверку ЦИК попали данные об имуществе и доходах Шипулина на 1 июня — тогда активы еще не были проданы.

Истец, представитель «Справедливой России» Сергей Ситников настаивал на истребовании дополнительных доказательств, но суд не прислушался к его доводам.

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