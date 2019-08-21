Суд решил судьбу кандидата Шипулина, у которого нашлись скрытые активы

Суд над Антоном Шипулиным прошел в его день рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Свердловский областной суд 21 августа отказался снимать экс-биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Поводом для разбирательств стали иностранные ценные бумаги, которые кандидат якобы не задекларировал в момент регистрации. Антон Шипулин, который сегодня отмечает день рождения, лично явился на заседание.

Во время заседания избирательная комиссия Свердловской области встала на сторону экс-биатлониста. «Мы не согласны с заявлением об отмене регистрации кандидата Шипулина, — сказал представитель комиссии. — 13 августа стороной Антона Шипулина были предоставлены пояснения о том, что на момент регистрации иностранные активы были отчуждены».

Адвокат Шипулина Татьяна Романова добавила, что иностранные ценные бумаги Антона Шипулина были отчуждены 12 июля (регистрация на выборах произошла 26 июля). «Информация подтверждается отчетом брокера», — сказала юрист Шипулина. Она добавила, что путаница произошла из-за того, что под проверку ЦИК попали данные об имуществе и доходах Шипулина на 1 июня — тогда активы еще не были проданы.

Истец, представитель «Справедливой России» Сергей Ситников настаивал на истребовании дополнительных доказательств, но суд не прислушался к его доводам.