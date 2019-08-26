Малахов готовит шоу о депутате, расстрелявшем жену на глазах у детей на Урале

О трагедии в маленьком уральском поселке узнает вся Россия Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Трагедия в поселке Локомотивный Челябинской области, где главврач местной больницы и депутат-единоросс Азат Зарипов застрелил супругу на глазах у детей, станет темой программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом сообщили «URA.RU» в съемочной группе телеканала «Россия 1».

«Съемки начнутся 26 августа, в ней будут участвовать жители Южного Урала», — рассказали корреспонденту агентства.

В ночь на 21 августа Зарипов, четырежды избиравшийся депутатом собрания Локомотивного (Карталинский район) и глубоко уважаемый жителями врач, двумя выстрелами из охотничьего ружья на глазах у детей убил молодую жену. Как заявил он на допросе, причиной стала «сильнейшая ревность».

Супруга, с которой он прожил десять лет (она была на 17 лет моложе мужа), увлеклась интернет-торговлей и заявила, что собирается забрать детей и уехать в Новосибирск к трейдеру, с которым познакомилась по переписке в Сети. Последней каплей стала нецензурная фраза, которой она встретила вернувшегося домой мужа.

Выйдя из дома, где кричали дети, Зарипов сел в машину и уехал с намерением застрелиться. Но, как он признался на заседании суда по избранию меры пресечения, «не поднялась рука». Полицейские нашли Зарипова у друга в соседнем поселке, позвонив ему на мобильный. Перед этим врач сообщил об убийстве тестю.

Корреспонденты «URA.RU» побывали в Локомотивном, вернувшись оттуда с подробностями произошедшего, фотографиями и видео.