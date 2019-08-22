«Сын кричал: „Папа, не надо!“». Как челябинский депутат убил жену

Локомотивный простился с Еленой Зариповой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Вскрывающиеся подробности о ЧП в Локомотивном Челябинской области, где местный депутат застрелил жену на глазах детей, продолжают удивлять. 22 августа Елену Зарипову похоронили, а ее супругу Азату вынесли меру пресечения. «URA.RU» провело весь день в Локомотивном, чтобы рассказать всю историю южноуральской семьи, в дом которой пришла трагедия.

Когда-то Локомотивный был городом ракетчиков и грозной «Сатаны» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поселок Локомотивный Карталинского района — один из самых молодых муниципалитетов Челябинской области. Основан в семидесятые годы как закрытый поселок: здесь разместилась 56-я ракетная дивизия, стояли установки «Сатана». Дивизия покинула поселок в 2005 году, Минобороны РФ сняло с городка статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Более десяти лет въезд в Локомотивный свободный, но жители все равно знают друг друга. О произошедшей трагедии сегодня говорят весь поселок и район.

Зариповы и до убийства были видной семьей. Азат четыре раза избирался депутатом горсобрания от «Единой России» и каждый раз с высоким результатом — настолько его уважали в Локомотивном. Елена тоже баллотировалась в депутаты, но выборы проиграла.

Заведующая терапевтическим отделением Раиса Давыдова говорит о Зарипове как о замечательном рукводителе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Зарипов — замечательный врач, диагност от бога! — рассказывает „URA.RU“ о своем руководителе заведующая терапевтическим отделением больницы Раиса Давыдова. — Сам мог заменять узких специалистов. И руководитель прекрасный! У нас укомплектованность персоналом больницы 92,6 процента, такое и в городской больнице не всегда встретишь, сам выискивал специалистов, пробивал для них жилье».

Все жители Локомотивного говорят о Зарипове как о хорошем враче. «У него сложный диабет, для контроля болезни нужны тест-полоски, — рассказывали в поселке. — Когда к нему больные с диабетом приходили на прием и если жаловались, что нет денег на тест-полоски, он свои отдавал. А когда надо было консультацию или лечение в Магнитогорске (в 150 км), свою служебную машину отдавал».

Семья жила в обычном панельном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Они десять лет назад познакомились, она бухгалтером здесь, в больнице, работала. Он был в двух браках, у нее уже был сын. Поженились, еще двоих родили, — рассказали „URA.RU“ в больнице. — Он к пасынку относился, как к родному, возил с собой на рыбалку. А младшие постоянно к нему в больницу бегали. Очень любил детей и ее любил, хотя и ревновал в последнее время. До сих пор не можем поверить!»

У Зариповых обычная квартира на первом этаже панельной пятиэтажки. Почти все соседи говорят о них как об идеальной семье. «Он, даже если в машине сидел у дома и видел соседей, выходил поздороваться!» — говорит один житель Локомотивного.

Зарипов мог оформить инвалидность, но не стал, чтобы не лишиться работы главврача и возможности кормить семью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Он всегда всем помогал, а она была такой активной, веселой. Старшей по подъезду была!» — рассказывает другой. Впрочем, хорошие слова о погибшей прозвучали не от всех. «Он-то замечательный человек! Ко мне „скорая“ приезжала — он пришел, врачам помогал, указания давал, — говорит пожилая соседка Евдокия Васильевна. — А она пройдет и не поздоровается».

Про возможные измены Зариповой (утверждается, что подозрения стали причиной преступления) слухи в поселке ходили, но толком никто ничего не знал. «[Муж] старше ее на 17 лет. Конечно же ревновал!» — говорят знакомые. «Десять лет не пил, а с весны стали замечать, что попивает!» — подтверждают соседи.

Причины, почему Зарипов «развязался», вскрылись на заседании суда (информация следователя и адвоката сходится). В 2018 году Елена вернулась с отдыха в Турции и начала переписку с аниматором, с которым познакомилась в отеле. Потом она подключилась к финансовой пирамиде «Кэшберри», занялась интернет-трейдингом. Поставила на свой телефон пароль, чтобы муж не мог читать переписку. Ей часто звонили мужчины, что еще больше злило супруга. В мае 2019-го Зарипова заявила, что ей признался в любви трейдер Антон из Новосибирска, к которому она собралась переехать с детьми.

Самые страшные подробности прозвучали на суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне перед убийством Зарипов приходил к родителям супруги, просил повлиять на дочь. Елене звонил ее отец, но та поругалась с ним. Потом Зарипов отправился к другу, жаловался на жену и попросил отвезти домой, так как выпил четыре бутылки пива. Войдя ночью в квартиру, депутат стал ругаться с супругой. Достал ружье и выстрелил в нее два раза. Это было на глазах у 11-летнего пасынка, который кричал: «Папа, не надо!» Прибежали младшие дети (три и семь лет). Зарипов пощупал пульс у жены и ушел.

Сел в свой автомобиль, отправился к другу в поселок Вишневый и все рассказал. Тот сразу не поверил, но Зарипову уже позвонили из полиции. «Вы где?» — спросили у него. «В Вишневом!» — ответил тот, за ним приехали и увезли в изолятор временного содержания.

Даже мать убитой не настаивала, чтобы зятя отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Да, я очень ревнивый! — признался 22 августа Зарипов на суде, где избирали меру пресечения. — Мне первая жена изменяла. Последние месяцы Елена грубила, хамски разговаривала, отказывала в близости. Это очень угнетало. Вину признаю, можете судить хоть сейчас. Сам хотел застрелиться, сразу же. Но не смог». На допросе Зарипов сообщил, что супруга впервые высказалась в его адрес нецензурной бранью. «Во мне накапливалась злость, я решил ее убить», — заявил депутат, выглядевший подавленно.

Зарипова отправили в СИЗО на два месяца. «Дело находится на моем контроле, а также на контроле в областной прокуратуре», — заявил «URA.RU» карталинский городской прокурор Сергей Чеурин.

Елену Зарипову похоронили на другой день после гибели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Елену Зарипову похоронили на поселковом кладбище в этот же день утром. Могила на кладбище полностью закрыта цветами, на ней — свежие венки. На похоронах, которые прошли сегодня утром, присутствовали дети. Потом их увезли к бабушке и дедушке. Теща депутата сразу после похорон отправилась в суд. Ее заявление как представителя потерпевшей стороны удивило: «Претензий к зятю не имею, против более мягкой меры не возражаю». От комментариев она отказалась.

Максимальный срок, который ждет Азата Зарипова, — 15 лет колонии строгого режима.