Проблему массового увольнения хирургов на Урале решили без министра здравоохранения

Андрей Цветков еще в отпуске, а с увольняющимися хирургами уже поговорили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Скандал с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле разрешится уже к концу этой недели. В этом «URA.RU» заверили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«По результатам работы спецкомиссии в прошедшую пятницу нарушений по начислению зарплаты нет. С каждым из шести увольняющихся врачей-хирургов были проведены индивидуальные переговоры. В результате один из них отозвал свое заявление, еще пятеро взяли время на ответ до конца недели. На сегодняшний день во всех медорганизациях Нижнего Тагила хирургическая помощь оказывается в полном объеме», — рассказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Глава ведомства Андрей Цветков ситуацию контролирует удаленно, поскольку из планового отпуска выходит только во вторник, 27 августа. Его подчиненные, по данным «URA.RU», в это время готовят материалы для совещания по проблемам здравоохранения в регионе, которое уже на этой неделе может провести губернатор Евгений Куйвашев.

Массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле начались в конце июля, когда хирурги Демидовской больницы написали заявления из-за низкой зарплаты. Позже их протест поддержали коллеги из горбольницы №1. Врачи из горбольницы №4 также заявили о желании уволиться. Хирург горбольницы №1 Никита Зотов возложил ответственность за ситуацию на руководителей учреждения. Информация о ситуации в Нижнем Тагиле дошла до администрации президента России.