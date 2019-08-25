Скандал с массовым увольнением хирургов на Урале дошел до Кремля

Массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле начались в конце июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

О ситуации с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле узнали в администрации президента России. Об этом «URA.RU» сообщил осведомленный источник. Ранее во втором по величине городе Свердловской области все хирурги написали заявления об уходе.

«О ситуации [с хирургами в Нижнем Тагиле] известно в администрации президента РФ, и она пристально изучается», — сообщил собеседник агентства.

Массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле начались в конце июля, когда хирурги Демидовской больницы написали заявление об увольнении. Позже их протест поддержали коллеги из горбольницы №1. Врачи из горбольницы №4 также заявили о желании уволиться. Хирург горбольницы №1 Никита Зотов возложил ответственность за ситуацию на руководителей учреждения.

При этом несколько лет назад управление муниципальной медициной, в том числе в Нижнем Тагиле, было передано на областной уровень. В разговоре с «URA.RU» директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что основаная роль в конфликте увольняющих хирургов в Нижнем Тагиле принадлежит министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову. По словам эксперта, глава ведомства должен решить этот вопрос и застраховаться от появления подобных ситуаций в будущем. Он пояснил, что наилучшим решением является не доведение ситуации до конфликта.

Ранее председатель комитета по соцполитике Заксобрания региона Вячеслав Погудин заявил, что власти планируют привлечь в Нижний Тагил специалистов из других городов. Гендиректор фонда «Социум» Александр Долганов в разговоре с агентством отметил, что история с массовым увольнением на Урале могут спровоцировать забастовки бюджетников.