Тюменский губернатор представит в Москве суперпроект, о котором просил Путин

Губернатор Тюменской области Александр Моор 26 августа представит в Москве проект научно-образовательного центра (НОЦ), создаваемого в Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона. В столице России пройдет первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня, о необходимости которых заявил президент РФ Владимир Путин.
Информацию о проекте заслушают заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, а также помощник российского президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Тюменский НОЦ должен объединить в себе лучшие научные разработки Тюменской области, Югры и Ямала. Он будет создан до конца 2019 года на базе Тюменского госуниверситета (ТюмГУ).
«Базовое условие формирования нашего НОЦ — участие в этом проекте Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Мы исходим из того, что межрегиональный научно-образовательный центр должен заниматься проектами, реализация которых будет способствовать развитию экономики Тюменской области, Ямала и Югры», — заявил Александр Моор.
По майскому указу Путина, в стране должно быть создано 15 НОЦ мирового уровня — до конца 2019 года они должны появиться в Тюменской области и Пермском крае. НОЦ создаются в рамках нацпроекта «Наука».