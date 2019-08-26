Фигурант дела о беспорядках в Москве признал свою вину в нападении на силовика

Участник незаконного митинга в Москве просит суд рассмотреть его дело в особом порядке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Данила Беглец, фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве в ходе незаконного митинга оппозиции, признал свою вину в избиении сотрудника Росгвардии. Об этом журналистам сообщила супруга обвиняемого.

«Он признал вину и запланировал просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке, то есть без исследования доказательств», — цитирует «Медиазона» жену Беглеца. 26 августа в Тверском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по делу Беглеца. Он обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). По версии следствия, во время массовых беспорядков, происходивших в Москве на несанкционированном митинге 27 июля, Беглец толкнул сотрудника Росгвардии.

27 июля, 3 и 10 августа в столице прошли митинги несистемной оппозиции, связанные с недопуском ряда политиков на выборы в Мосгордуму. Лишь последняя акция протеста, проходившая в Москве, была официально согласована со столичными властями, остальные были незаконными. По итогам июльских акций были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

Протестные акции в Москве официально поддержали в Конгрессе США, что дало повод Совету Федерации и МИДу РФ говорить об иностранном вмешательстве в российские выборы.