Ученый связал дефицит мужчин в России с чернобыльской катастрофой

Последствия ЧП в Чернобыле сказываются на жизни россиян до сих пор Фото: depositphotos.com

Одной из ключевых причин дефицита мужчин в России является катастрофа на Чернобыльской АЭС. Как рассказал «URA.RU» геронтолог Валерий Борисов, после 1986 года на территории СССР резко увеличилось число сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если внимательно проанализировать статистику того времени, то будут видны пики даже не онкологических, а сердечно-сосудистых патологий. После взрыва по огромной территории было рассеяно много радионуклидов типа цезия. В организм они идут как калий — элемент, который серьезно воздействует на сосуды», — рассказал эксперт в разговоре с агентством.



Как уточнил Борисов, с точки зрения геронтологии мужчины начинают стареть позже, чем женщины, но процессы старения идут быстрее. «Кроме того, у юношей к 15-16 годам включается тестостерон, они лезут на рожон везде, где можно, и поэтому гибнут больше. Еще одной ключевой проблемой, которая бьет по мужскому населению, является аденома простаты, которая часто переходит в рак», — пояснил эксперт.

Ранее Росстат сообщил, что к 2036 году во всех субъектах РФ, кроме Чукотки, образуется дефицит мужского населения.