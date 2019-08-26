В учениях задействовали две атомные подводные лодки проектов 671 и 949 Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российские военные отработали переброску атомных подводных лодок из пункта базирования. Учения подводных сил Тихоокеанского флота России попали на видео.

В учениях задействовали две атомные подводные лодки проектов 671 и 949. Маневры отрабатывались на главной базе флота в Вилючинске. Расчеты радиационной, химической и биологической защиты применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) устроили подводное гранатометание в акватории бухты Крашенинникова, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службы Восточного военного округа.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об успешных испытаниях баллистических ракет морского базирования. Пуски были выполнены с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий» в приполюсном районе Северного Ледовитого океана и в акватории Баренцева моря. По данным Минобороны, макеты боевых блоков успешно достигли целей на полигонах Камчатки и Архангельской области.

Видео: телеканал «Звезда»