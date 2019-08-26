Врачи в Перми пришили мальчику ногу, отрезанную стеклом

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Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Врачи провели операцию меньше чем за 4 часаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи в пермской больнице пришили ногу ребенку, на которого упала стеклянная вставка двери. Мальчика доставили в больницу с сильным кровотечением.

Инцидент произошел 12 августа. На девятилетнего мальчика упала стеклянная часть двери. Кусок стекла поранил бедро, задев мышцы и сосуды. Ребенок потерял много крови, а его состояние оценивалось как тяжелое, сообщает 59.RU. Как рассказали врачи, с момента поступления мальчика в больницу до конца операции прошло четыре часа.

По словам Дмитрия Антонова, главврача Краевой детской клинической больницы, в которой оперировали мальчика, у ребенка после операции сохранились кровоснабжение и рефлексы. Это означает, что нога может полностью восстановиться после курса терапии.

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