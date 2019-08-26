Врачи в Перми пришили мальчику ногу, отрезанную стеклом

Врачи провели операцию меньше чем за 4 часа
Врачи в пермской больнице пришили ногу ребенку, на которого упала стеклянная вставка двери. Мальчика доставили в больницу с сильным кровотечением.
Инцидент произошел 12 августа. На девятилетнего мальчика упала стеклянная часть двери. Кусок стекла поранил бедро, задев мышцы и сосуды. Ребенок потерял много крови, а его состояние оценивалось как тяжелое, сообщает
По словам Дмитрия Антонова, главврача Краевой детской клинической больницы, в которой оперировали мальчика, у ребенка после операции сохранились кровоснабжение и рефлексы. Это означает, что нога может полностью восстановиться после курса терапии.