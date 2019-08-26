«Стенограффия» согласилась убрать крест Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Из скандального арт-объекта «Супрематический крест», нарисованного художником Покрасом Лампасом в Екатеринбурге, уберут изображение креста. Об этом сообщили организаторы фестиваля граффити «Стенограффия», передает корреспондент «URA.RU».
Судьбу работы всемирно известного художника Лампаса стороны конфликта обсудили 26 августа на переговорах в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. «Нам не принципиально восстановление объекта в первозданном виде», — сказал сооснователь «Стенограффии» Андрей Колоколов.
«Для нас крест не является сакральным, мы не православные. Предлагаем рассмотреть компромиссный вариант: незначительно изменить работу, чтобы не было изображения креста», — добавил он.
Православная активистка Оксана Иванова, выступающая против работы Лампаса, пояснила позицию приверженцев РПЦ. «Крест — это тот символ, за который люди погибали. Нельзя утверждать, что это случайное пересечение линий, не несущее смысла» — заявила активистка. Она процитировала решение Вселенского собора (собрания епископата христианской Церкви — прим. ред.), в котором говорится, что «нельзя попирать изображение креста ногами». Иванова добавила, что для православных активистов вопрос является принципиальным. «Отказ от нашей позиции означает отказ от веры», — уточнила женщина. Другая православная активистка Ксения Рыжова заявила, что восстановление «Супрематического креста» считает «несправедливым». Последовательницы РПЦ добавили, что начали сбор подписей жителей Орждоникидзевского района против восстановления арт-объекта.
«Супрематический крест» Покраса Лампаса появился на площади в Екатеринбурге в начале июля, во время проведения фестиваля «Стенограффия». 19 июля арт-объект коммунальщики по ошибке частично закатали в асфальт. Автор работы пообещал приехать, чтобы восстановить рисунок. Но протесты и угрозы православных активистов помешали планам художника.