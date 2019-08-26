Мэр Златоуста сообщил, когда уйдет в отставку

Алексей Текслер (слева) считает, что Вячеслав Жилин (справа) должен уйти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин заявил, что сложит полномочия, если большинство горожан выскажутся за его отставку. Это заявление градоначальник сделал в присутствии врио губернатора Челябинской области на встрече с горожанами, передает корреспондент «URA.RU» из Златоуста.

«Я готов сложить полномочия, если 8 сентября вы примете такое решение», — сообщил залу Жилин. При этом он подчеркнул, что итоги данного опроса не имеют юридической силы, но он готов им подчиниться.

Высказать 8 сентября свое отношение к мэру горожанам предложил Текслер. Он отметил, что сам выступает за отставку Жилина. Зал дружно скандировал мэру: «Уходи!».

Самые серьезные претензии к Жилину связаны со строительством биатлонного стадиона имени Ишмуратовой. Объект должны были сдать еще несколько лет назад. Мэр заявил, что в проекте допущена техническая ошибка, и пообещал завершить работы к октябрю. Но, как убедился Текслер, стадион не просто не готов — его стены уже изъедены грибком.

Впервые вместе с главой региона в город приехали ревизоры, руководители Контрольно-счетной палаты (КСП) и Главного контрольного управления области. По материалам КСП и ГКУ уже возбуждены уголовные дела

Впервые с губернатором в город приехали ревизоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зал был переполнен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Будущий стадион съедает плесень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU