Пермским властям придется еще неделю ждать решения Курентзиса по Дягилевскому фестивалю

Теодор Курентзис дважды встречался в Санкт-Петербурге с директором Пермской оперы Андреем Борисовым Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Бывшему художественному руководителю пермского оперного театра Теодору Курентзису необходима неделя для ответа на предложение властей Прикамья возглавить Дягилевский фестиваль, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Пермского театра оперы и балета. Такое решение маэстро озвучил в воскресенье на встрече в Санкт-Петербурге с исполнительным директором Пермской оперы Андреем Борисовым.

«Борисов передал Теодору два документа: требование к содержанию программы Дягилевского фестиваля со стороны министерства культуры и календарный план, на тот случай, если Теодор примет решение возглавить фестиваль», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе театра. Курентзис ответил, что скажет о своем решении через неделю. Также он напомнил, что намерен заключить контракт напрямую с министерством культуры, а не с театром.

В пресс-службе добавили, что у Борисова с Курентзисом было две встречи. Одна — в воскресенье, где они в присутствии менеджеров MusicAeterna обсуждали предложение краевых властей, и вторая — накануне в субботу, где в течение часа прошла встреча в формате тет-а-тет. Ее подробности не разглашаются.

Курентзис ушел с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета 21 августа. При этом дирижер поставил жесткие условия краевым властям по поводу его участия в Дягилевском фестивале.