Последний член команды Тунгусова из мэрии Екатеринбурга уезжает в Москву

Начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская официально заявила, что покидает должность и теперь будет работать исполнительным директором МХАТа имени Горького в Москве. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, подтвердив инсайд «URA.RU».
«Наступил момент, когда я оставляю пост начальника Управления культуры администрации города Екатеринбурга и даже покидаю Екатеринбург. Мое будущее активно обсуждалось в кулуарах и СМИ, не буду этого комментировать. Ухожу с этого поста по собственной воле и с чувством выполненного долга», — написала Ярошевская. Она рассказала, что художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Эдуард Бояков предложил ей стать его заместителем. По словам Ярошевской, в новой работе она видит «захватывающие перспективы» и надеется быть полезной театральному делу.
Ярошевская отдельно отметила, что ей пришлось управлять сферой культуры в Екатеринбурге в течение 14 лет: «Культура города прошла путь активного развития и серьезного укрепления своих позиций, ее „нива“ ухожена и обильно засеяна добрыми семенами». Она также обратилась и к своим «недоброжелателям», поблагодарив их за «жесткие уроки и прекрасный тренаж».
Татьяна Ярошевская считается преданным членом команды бывшего вице-губернатора региона Владимира Тунгусова, который был отправлен губернатором Евгением Куйвашевым в отставку в сентябре 2018 года. С тех пор вопрос смены начальника управления культуры ставился в мэрии Екатеринбурга постоянно, сообщает источник в администрации города. По его словам, в необходимости отставки Татьяны Ярошевской был уверен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Однако, говорит инсайдер, сенатор, бывший глава муниципалитета Аркадий Чернецкий поручался за чиновницу до последнего.