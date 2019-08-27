В Норвегии засомневались во втором взрыве под Северодвинском

Второй взрыв, зафиксированный норвежскими сейсмологами 8 августа, в день инцидента под Северодвинском, может быть не связан с российскими испытаниями. По уточненным данным независимого исследовательского фонда NORSAR, второй взрыв, скорее всего, был произведен на территории Финляндии.
«Дальнейший анализ события с дополнительными сейсмическими данными показывает, что событие также может быть связано с добычей полезных ископаемых в Финляндии», — приводит данные NORSAR «Интерфакс». Таким образом второй взрыв, зафиксированный через два часа после инцидента под Северодвинском, с российскими испытаниями не связан.
Ранее сейсмологи из Норвегии сообщили, что второй взрыв совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации, напоминает «Утро». Это дало повод предполагать, будто ЧП был связано с испытаниями ракет на радиоактивном топливе.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 августа во время испытания ракетного двигателя на полигоне Военно-морских сил РФ в Северодвинске. В результате ЧП погибли пятеро научных сотрудников Росатома.