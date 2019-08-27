Пожар в женском монастыре в Москве потушен

При пожаре в Богородице-Рождественском женском монастыре в Москве никто не пострадал. По информации МЧС, ликвидировать пожар удалось в 21:19 по местному времени.
«В 21.19 пожар ликвидирован. По уточненной информации площадь пожара составила 200 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве. В ликвидации возгорания были задействованы 56 пожарных на 17 единицах спецтехники.
Очаг возгорания зафиксировали в жилом корпусе монастыря, напоминает «Национальная служба новостей». Причина пожара и нанесенный монастырю ущерб выясняются.
Рождественский женский монастырь был построен в XIV веке и считается одним из древнейших женских монастырей столицы. Монастырь находится на Цветном бульваре и включает несколько храмов и сопутствующих зданий.