26 августа 2019

Дипломат раскрыл подробности испытаний под Северодвинском

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Россия испытывала оружие, ставшее ответом на вход США и договора по системам ПРОФото: сайт Минобороны РФ
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Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Под Северодвинском испытывалось оружие, разработанное в качестве ответа на выход США из договора по противоракетной обороне. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

При этом, как подчеркнул дипломат, испытания не были связаны с ядерным оружием, так как Россия придерживается пунктов договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. «Испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — цитирует Карпова «Ридус».

По словам постпреда, радиационный фон в районе инцидента в настоящее время находится в пределах нормы. Сведения о якобы произошедшей в районе испытаний экологической катастрофе, документально не подтверждаются, отметил Карпов.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на полигоне в Архангельской области 8 августа. Жертвами инцидента стали пятеро сотрудников Росатома. По официальной версии, катастрофа произошла во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки, напоминает «Национальная служба новостей».

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