Лобода рассказала, как отказывалась петь песню Пугачевой

Певица Светлана Лобода не сразу согласилась исполнить песню Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна» на творческом вечере Игоря Крутого. Артистка считала такой поступок нескромным.
По словам певицы, ей казалось нескромным исполнять песню, написанную специально для Аллы Пугачевой. «Решила спросить у Аллы Борисовны, что она думает по этому поводу. Мы как-то ужинали, и я сказала о том, что есть такая идея. „Как вы на это смотрите?“ — спросила я. К моему изумлению, Алла Борисовна так же, как и Игорь Яковлевич [Крутой], удивилась: а почему, говорит, ты не хочешь ее спеть, классная песня, тебе подходит», — рассказала певица.
Новая аранжировка песни очень понравилась Светлане Лободе, и она планирует использовать ее и дальше, сообщает «Московский комсомолец». «Знала, что это должен быть не ремейк на один вечер, и теперь даже думаю, что включу его в новый альбом. Получилась самодостаточная новая композиция», — пояснила звезда.
Светлана Лобода исполнила хит Аллы Пугачевой на юбилейном вечере Игоря Крутого во время фестиваля «Новая волна» в Сочи. Там также выступили Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Валерий Леонтьев, Егор Крид и другие.