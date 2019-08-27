Доктор Мясников назвал неожиданную причину ожирения россиян

Причиной роста числа россиян, страдающих ожирением, является работа пищевой промышленности и отсутствие специализированной госпрограммы правильного питания. Такое заявление сделал ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» и главврач московской ГКБ №71 Александр Мясников.
«Мы толстые не потому, что мы хотим жрать. И не потому, что у нас такая генетика. Это — последствия работы пищевой промышленности, вот и все», — пояснил врач. Для снижения количества страдающих ожирением россиян необходимо менять рынок и состав предлагаемой продукции, приводит позицию Мясникова агентство Nation News.
Александр Мясников также отметил, что необходимо принять государственную программу, которая помогла бы людям питаться более правильно. По его словам, несмотря на рост числа диетологов и экспертов по похудению, количество людей с ожирением только растет.
Ранее в Минздраве РФ назвали российские регионы, чьи жители страдают избыточным весом. В их число попали Курганская (2,7 тысячи жителей с ожирением) и Тюменская области (2,66 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,63 тысячи).