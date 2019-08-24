Три уральских региона стали лидерами по ожирению

Уральцы чаще остальных россиян страдают от лишнего веса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России заметно выросло число людей, которым поставили диагноз «ожирение». В число субъектов с наибольшим числом заболевших оказались три уральских региона, сообщают в Минздраве РФ.

Лидером рейтинга стал Алтайский край, где из ста тысяч человек ожирением по статистике страдают больше 5,5 тысячи людей, передает RT со ссылкой на данные ведомства. Следом в списке сразу три места заняли Курганская (2,7 тысячи) и Тюменская области (2,66 тысячи), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (2,63 тысячи).

Замыкает рейтинг Приморский край, где диагноз «ожирение» ставят в 387 случаях на 100 тысяч человек. Небольшие показатели заболеваемости также наблюдаются в Кабардино-Балкарии и Москве — около 580 случаев, а также в Калининградской области и Якутии — там зафиксировано порядка 620 случаев на 100 тысяч человек.

Всего за пять лет число людей, страдающих от лишнего веса, выросло в полтора раза. В 2013 году число таких случаев составляло порядка 1,4 млн россиян, в 2018 году — более 2 млн человек.