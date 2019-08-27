Роскосмос потратит на исследование Луны более 300 миллионов

Роскосмос потратит на исследование проблем освоения Луны 373,4 миллиона рублей. Это следует из заявки на «прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов» на спутник Земли, опубликованной Роскосмосом на портале госзакупок.
«Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны»», — говорится в наименовании закупки.
Из техзадания следует, что результаты исследования должны быть предоставлены Роскосомосу не позднее 6 декабря 2021 года. Научно-исследовательские работы предполагается проводить под шифром «Пастораль». Кроме того, в документации к закупке указывается, что российская лунная программа будет разбита на три этапа — «Вылазку», «Форпост» и «Базу».
Как писало «URA.RU», в феврале в Роскосмосе озвучили планы по запуску первой российской экспедиции на Луну в 2031 году. Предполагается, что в 2032 году к спутнику Земли будет доставлен луномобиль, в 2033 году — начнутся поездки на дальние расстояния, а в 2034—2035 годах на Луне появится российская база.
Позже сроки реализации масштабной программы уточнил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его данным, первый российский экипаж должен высадиться на Луне в 2030 году.