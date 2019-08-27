Рейс Utair вторые сутки не может вылететь на Ямал из-за размокшей полосы

В Тарко-Сале из-за непогоды размокла полоса Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Рейс авиакомпании Utair Тюмень—Тарко-Сале отложен на два дня из-за проблем со взлетно-посадочной полосой в ямальском аэропорту. Об этом «URA.RU» сообщили в справочной тюменского аэропорта.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, самолет Ан-24 должен был вылететь на Ямал в 08:35 26 августа. Теперь же взлет задерживается ровно на двое суток — до 08:35 28 августа. «[Причина задержки рейса] — размокание посадочной полосы в Тарко-Сале. Рейс перенесли на завтра», — отметили в справочной Рощино. Аэропорт Тарко-Сале имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе авиакомпании корреспонденту «URA.RU» не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был. В справочной аэропорта Тарко-Сале на звонки журналиста не ответили.

38,8% акций авиакомпании владеет правительство ХМАО. Другими акционерами Utair являются «Сургутнефтегаз» (50,1%) и власти Тюменской области (8,4%).