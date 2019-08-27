Три уральских региона продолжают вымирать

Смертность в трех регионах УрФО значительно превышает рождаемость. Соответствующие данные приводятся в отчете, размещенном на сайте Свердловскстата.
«За первую половину 2019 года родилось 66,9 тыс. человек, а умерло 73,9 тыс. человек. Естественная убыль населения составила 7044 человека», — отмечается в материалах ведомства.
Все уральские регионы, исходя из итогов исследования, можно поделить на две категории: в Курганской, Челябинской и Свердловской областях смертность превышает рождаемость, а вот в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области естественной убыли населения не зафиксировано. «В Курганской области наблюдается самая высокая смертность — 16,0 на 1000 человек населения, коэффициент естественной убыли составил 7,0 промилле», — подчеркивают в Свердловскстате.
Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова официально признала, что численность населения в России снижается катастрофическими темпами. «Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек», — отмечала чиновница. По данным Голиковой, рождаемость в России продолжает стремительно падать, а смертность хоть и сокращается, но слишком медленно.